嘉義縣消防局第二大隊新港分隊翁姓男隊員今天潛水訓練時疑溺水，送醫急救後仍不治；同事表示，翁員擁有服務熱忱的心，而有他的地方就有歡樂，他的殉職，讓人不捨及感傷。

嘉義縣消防局今天在仁義潭辦理例行性水域訓練，參訓人數為55人，現場有4台船艇參與訓練兼待命。下午2時至6時辦理U型定點搜索等潛水訓練，下午3時36分現場人員發現翁姓隊員還未浮出水面，立即下水搜救，在下午3時55分救起翁員，隨即送醫急救，仍於下午5時17分宣告不治。

新港消防分隊分隊長黃昭勝表示，31歲翁姓隊員2年前從新竹調回故鄉，就一直在新港分隊服務，翁員在隊上很多事情都會搶著做，是一名很貼心的隊員，且又很上進，不僅參與很多訓練，還自費參加救生艇駕駛員訓練班。

黃昭勝指出，喜歡健身的翁員，還帶領其他隊員一起健身運動，並時常相約騎自行車出遊順便健身，有翁員在的地方，就有歡樂，新港分隊的氣氛更加融洽，翁員不幸殉職，讓其他隊員更加不捨及感傷。

翁員在醫院急救時，新港分隊隊員都一路相伴，並在周邊呼喚翁員的名字，一定要挺過來，無奈即使施打20多劑強心針仍回天乏術，讓在旁的消防人員都紅了眼眶。

新港分隊隊員盧明材指出，翁員樂觀的個性，深深影響了周邊的人，從翁員報到至今，臉上總是掛著笑容，且笑聲可以從1樓傳到3樓；翁員還有一顆熱忱服務的心，不僅主動協助其他隊員做事，救護或救災勤務時，總是十分確實，猶如消防人員的標竿。

盧明材表示，翁員老家在嘉義縣義竹鄉，現在與父母住在朴子市，翁員雖然與嘉義縣長翁章梁有親戚關係，但為人低調的翁員，並不會向旁人提及與縣長的關係。

嘉義縣消防局表示，翁員在排行老么，上有3個姊姊，他被送到醫院急救時，其父母及姊姊陸續趕到醫院，希望以親情呼喚，期盼奇蹟能出現，不料，最後仍急救無效，讓家屬深感悲痛。

消防局指出，翁員體能好，各方面表現優異，是一名難得的消防人員，翁員是在訓練時發生不幸，後續會協助家屬爭取應有的權益。