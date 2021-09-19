桃園市政府消防局第一救災救護大隊坪頂分隊今年增加2名新血，其中曾擔任救災義消的呂安育，他回憶，不甘只能在火場外協助佈線及器材運送，經過半年努力通過4等特考，成功轉職成為桃園消防局的一員。

現年27歲的呂安育，畢業於澎湖科大觀光與休閒學系，在學期間常看到消防員們在火場間出入救人的新聞，哥哥呂安勝也在台中頭家厝分隊擔任義消小隊長，因此對消防產生了興趣，畢業後秉持著滿腔的熱血，成為了義消的一分子。

「還想做更多事！」呂安育回憶起擔任義消時的一場火警，不甘於自己只能做火場外協助佈線及器材運送等雜事，腦袋中突然有了想轉職成警消的念頭，經過半年努力終於成功通過四等特考，成為桃園消防局的一員。

呂安育對繪畫及運動都略有天賦，常運用自己的技能協助分隊進行美化作業，並積極參與局內舉辦的壘球競賽，對救災救護技能也持續在精進當中。

坪頂消防分隊長江宗晏說，呂安育到分隊後積極進取，對自身的救災、救護技能非常要求，平時除了訓練外，也常會觀看其他救災、救護案件影片增加經驗，另外，閒暇之餘也會鍛鍊體能，雖然任職不到1年卻對未來已有明確的目規畫。