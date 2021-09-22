台中市消防局東山分隊近來獲贈1組鈦合金的「輪式救援擔架」，東山消防分隊指出，以往山區救護以「軟式擔架」採人力扛運方式，將傷患運送下山，耗時費力；「輪式救援擔架」可承重220公斤，其擔架、手把、滑輪等不同部位都可拆卸組合，方便消防救護員攜帶至山區，將傷者運往待援地點，山區救援升級。

台中市消防局指出，東山分隊所轄有大坑地區，中秋連假期間，很多山友前往登山步道，日前接獲大坑步道7號救助勤務，到場發現年約60歲的男性，因跌倒頭部撕裂傷，意識清楚，包紮止血後使用「輪式救援擔架」運送至步道口，後續送醫救治，所幸無大礙。

台中市消防局表示，中國醫藥大學附設醫院在中秋連假前，贈送1組「輪式救援擔架」，給予東山消防分隊，救護人員已經演練過，19日下午3時即獲報，大坑7號步道有人跌倒需要護送就醫，因需徒步約20分鐘抵達，以「輪式救援擔架」協助傷患到待援位置。

據了解，「輪式救援擔架」有地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成之輪組，搭配擔架應用於救災，單輪設計無論在礫石地形或是狹窄林道，行走方便，適合於外救助案件搬運病患，省力效果佳，但如遇階梯，則換成「軟式擔架」使用。