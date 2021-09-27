桃市消防局二大隊辦水域救援訓練提升消防員救災技能。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市消防局第二大隊轄內水域有永安漁港沿線海域與眾多埤塘，此外還有老街溪、新街溪及桃園大圳等，為提升水域救援技術，27日起舉辦4梯次水域救援訓練，共計50名消防員參訓，致力提升技術維護民眾生命安全。

第二救災救護大隊戴明杉大隊長表示，疫情警戒期間禁止水域活動溺水事故相較減少，但隨著防疫措施逐漸降級解封，相關水域陸續開放，部分民眾為了抓住夏日的尾巴，使得出遊及戲水的人數激增，為維護水域安全，更應持續增進消防人員的體技能，透過訓練健全水域救援體系。

這次訓練課程內容包含水域救援裝備的整備與檢視、IRB動力艇平時保養維護介紹、船外機組裝教學及故障排除、動力艇操作S、O、Z救援技術運用等相關內容教學，由消防局特搜大隊擔任訓練教官，經由岸上授課講解與下水實際操作，強化理論與實務間之結合，並透過課後歸詢方式共同討論，以增進同仁救生技能。

戴明杉同時呼籲，民眾出遊千萬不可大意，更不要至危險水域戲水，萬一發現溺水案件時，必須保持冷靜，採行「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，勿冒然下水搶救以免發生憾事。至於救溺五步：「叫」大聲呼救，「叫」呼叫 119 、 118 、 110 、 112 ，「伸」利用延伸物（竹竿、樹枝等），「拋」拋送漂浮物（球、繩、瓶等） ，「划」利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標）。