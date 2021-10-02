台中西屯區中清路二段一處鐵皮工廠2日上午10時許發生大火，現場竄出濃濃黑煙，數十公里外皆可見。（圖／記者爆料網提供）

台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(民眾提供)

台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(民眾提供)

台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(翻攝自記者爆料網)

「濃煙直衝天際！」台中西屯區中清路二段1間放有石化工業設備的工廠及倉庫，今天上午突然發生火警，現場黑色濃煙狂竄，引起附近居民的恐慌，台中市消防局獲報後，火速立即出動前往救援。

台中市消防局指出，所幸並無人員受困，詳細事發原因仍有待調查釐清，全案正由消防人員撲滅及調查中。