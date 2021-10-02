台中中清路鐵皮倉庫大火 濃煙直竄天際警消搶救中 10:542021/10/02 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中西屯區中清路二段一處鐵皮工廠2日上午10時許發生大火，倉庫陷入一片火海。（圖／記者爆料網提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中西屯區中清路二段一處鐵皮工廠2日上午10時許發生大火，現場竄出濃濃黑煙，數十公里外皆可見。（圖／記者爆料網提供） 台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(民眾提供) 台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(民眾提供) 台中中清路鐵皮倉庫大火，濃煙直竄天際警消搶救中。(翻攝自記者爆料網) 訂閱影音： 中時新聞網 「濃煙直衝天際！」台中西屯區中清路二段1間放有石化工業設備的工廠及倉庫，今天上午突然發生火警，現場黑色濃煙狂竄，引起附近居民的恐慌，台中市消防局獲報後，火速立即出動前往救援。 台中市消防局指出，所幸並無人員受困，詳細事發原因仍有待調查釐清，全案正由消防人員撲滅及調查中。 老闆犒賞檳榔西施吃海鮮 她酒醒驚覺「我也被吃了」 陸軍金六結新訓中心士兵替Toyz運毒 六軍團回應了 #台中中清路 #鐵皮倉庫 #大火 #濃煙直竄 #警消搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佈局下屆選舉 中市東南區議員紛傳二代接班 15:562021/10/01 政治 中市府5局處爭取認養 舊東勢高工活化露曙光 09:512021/10/02 生活 中市屯區捷運路網說明會 10／20、24召開 13:402021/10/01 區域情報-台中 花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 16:252021/10/01 社會 空曠處將可免戴口罩 04:102021/10/02 財經要聞 默克新冠口服藥拚EUA 台灣參與臨床 04:102021/10/02 焦點要聞 從警員到巡官2年 中市警四分警陳怡禎如願返鄉服務 11:002021/10/01 寶島 陸軍金六結新訓中心士兵替Toyz運毒 六軍團回應了 09:442021/10/02 社會 騎士驚恐 當下只覺一陣風壓來 04:102021/10/02 社會新聞 納中壽為100％子公司 開發金股臨會 通過換股計畫 04:102021/10/02 金融．稅務 台．北．新．餐．廳－美學日料職人再開新店 台北東區濟安 鮨別有藝境 04:102021/10/02 產業特刊 補時猛攻 中市男足逆轉摘金 04:102021/10/01 運動天地 台．北．新．餐．廳－台北最高樓景觀餐廳 星廚坐鎮 捌伍添第10／16開幕 04:102021/10/02 產業特刊 社會熱門新聞 妹子野外露出渾圓雙球 網見照片這細節嚇瘋：快去拜拜 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 清光了！花蓮漫波飯店倒塌路段復原 路段順利通車 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 陸軍金六結新訓中心士兵替Toyz運毒 六軍團回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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