消防人員平時面對的災害種類繁多，除具備良好體能外，更需輔以各項設備器材，靈活應用所學破壞及救助技能。桃園市消防局第四大隊2、3日進行車禍救援訓練，提升車禍救援技能。

消防局大隊指出，車禍救助訓練除車輛基本穩固及車體破壞救援外，亦加強帶隊官現場指揮團隊合作的默契，並用情境演練的方式讓訓練人員更有臨場感。

情境演練主題包含，模擬車輛正面撞擊導致車頭擠壓潰縮，駕駛民眾雙腳因擠壓被夾住需要將車體破壞進行脫困，另一項情境為行人因車禍遭汽車壓在車底下無法動彈，應用車輛頂昇技術將患者救出，兩項情境均考驗消防人員如何在分秒必爭的黃金救援時間內，運用手邊僅有裝備，以快速、簡單及安全原則將受困民眾救出。

第四大隊大隊長郭百倫表示：高原交流道6月通車加上現今後疫情時期，龍潭轄區內之國道車流量更甚以往;因國道車速較快，擠壓式、翻覆式等大型車禍較為常見，且救援時的分秒必爭，救援人員應學習如何利用身邊僅有的裝備器材加以運用，身歷其境地去穩固車體、破壞、並思考如何救出受困者；透過此次經驗，相信更能提升消防同仁救災能量，以維護市民生命財產安全。另外本次訓練也感謝富源汽機車回收廠業者協助提供場地及訓練用車輛，以及龍潭區義消等各民力單位提供後勤資源，予以訓練的消防人員有一個完善的訓練環境。