要不是《華爾街日報》揭開美軍特種部隊、陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，或許大家還不知道為何中共戰機為何10月以來，會那麼頻繁的在台灣西南空域「秀肌肉」。

中共一再宣稱，只要台灣宣布台獨，或是外國勢力干預台灣，就要對台動武。而比較知名的警告，就是在2017年12月中國駐美公使李克新所稱，美國國會通過的《國防授權法》要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。

2019年12月由於中國拒絕美國航母停靠香港，引發航母停靠台灣的議論，李克新再次警告，《反國家分裂法》頒布以來一直沒有用過，「美軍艦停靠高雄之日，就是解放軍武力統一之時」。

現在美艦沒有停靠高雄，反而是美軍輪流到台灣訓練國軍，雖然美軍振振有詞，北京多年來強化軍事實力，近期加強對台武嚇，美軍特種部隊駐台，反映五角大廈關切台灣戰術能力。

過去美軍從不承認有駐台的舉措，現在明目張膽到台灣訓練國軍，對中共來說，這絕對比美艦停靠高雄要嚴重，中共若不做出大動作反應，又有如何面對大陸人民。所以共機近日屢創新高擾台，想必中共已經知道這個訊息，必須提前做出一些「預防性動作」，免得消息被揭開的時候，打或不打陷入兩難？

所以，台灣大概可以喘口氣了，還好共機已經秀過肌肉，憤怒的能量大概也釋放得差不多了，兩岸應該可以「永保安康」。

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