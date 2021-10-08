高雄市教育產業工會8日發文，有某國中棒球隊學生突然過世，大家對死因「眾說紛紜」，懷疑「操練致死」？或「疫苗原因」？高巿府教育局表示，這名學生並未接種疫苗，訓練後昏迷後來死亡，將組調查小組查明原因。

教育局表示，這名學生上月20日在校參加球隊訓練，在訓練後意識不清，校方立即陪同就醫，並完成校安通報，但日前仍不幸過世。經調查，這名學生並未接種疫苗，至於是否與訓練過程有關，將組調查小組查明原因。

教育局也說，已積極關心事件發展，會同探視關懷家屬，並與學校協助家屬處理後事。並立即籌組專業公正調查小組，務求釐清是否涉及訓練過當等情事，以還原事實。後續如查有違失，將依規定追究相關人員責任。

高雄市教育產業工會8日發文。（摘自群組）

高雄市教育產業工會透露，這支國中棒球日前參加青少棒錦標賽，上月20日學生送醫，10月2日這位學生就讀國小的相關群組曝光死訊，指這位學生昏倒送醫，在醫院昏迷幾天走了，因此有人質疑，是不是訓練過程發生問題。