1輛停在台中市南屯區新鎮和路邊的托運車，22日上午許發生火燒車，發生地點在74快速道路橋下，托運車冒出的火光濃煙往上竄升被橋面擋住，形成有如核彈爆炸所形成的「蕈狀雲」畫面，讓目擊民眾驚呼「驚死人、好恐佈！」烏日消防隊員到場迅速撲滅火勢，起火原因警消深入調查中。
消防局指出，今天上午8時15分接獲獲報，位於台74快速道路橋下，1輛停在南屯區新鎮和路邊的托運車突然起火，就近派遣烏日消防分隊出動消防車2輛、救護車1輛及9名消防隊員等，火速前往搶救；火勢在8時33分撲滅，所幸並無人員傷亡。
警方指出，因該路段平常人跡罕至，常有民眾將托運車等大型車輛停在該處，亦有遊民聚集喝酒聊天等，為何車子停在該處會突然冒出「無名火」？消防局火調科人員正進行現場鑑識中，警方亦透過附近監視器畫面等，釐清相關的起火原因中。
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