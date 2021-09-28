台中市北區6旬婦人，駕駛電動輪椅前往大賣場採買，因不諳操作技巧，坐在電動輪椅上搖搖晃晃差點跌倒，整台車不斷往中間車道偏移，險象環生，熱心民眾發現趕緊報警，第二分局立人派出所警員黃政翰到場後協助婦人順利脫困及完成採買心願，並聯繫復康巴士載她平安返家，讓這趟新手上路旅程有驚無險。

警方指出，因易姓婦人因身體狀況導致行動不便，日常須仰賴輔助器材活動，平日極少出門，24日獲得1台新電動輪椅代步讓她心喜若狂，於是想一圓像正常人上大賣場採買的心願，卻因天雨路滑，又不熟悉操作「眉角」，導致在車水馬龍的忠明路上跌跌撞撞前進，險象環生。

警員黃政翰表示，賣場人員當時已先行將易婦欲採買用品打包好，黃員考量她應該無法獨自操作輪椅返回3公里外的住處，主動聯繫復康巴士來載她，但需自付400元車資，黃員擔心易女家境可能不太寬裕，所以想要自掏腰包協助她，但因執勤身上未攜帶現金，請司機載她返家後再到派出所找他拿錢。

司機稍後致電告知已將婦人平安送返家，車資部分由他跟易婦各自負擔一半，更表示非常感佩黃員熱忱的工作態度，且警方勤務繁重辛勞，堅持不願接受黃員的慷慨解囊。台中市警第二分局長陳家銘表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務亦為核心工作重點，肯定黃政翰積極任事的善行，提昇警察正面形象。