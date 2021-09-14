疫情期間校園師生一律都要戴口罩，可是老師如果戴口罩，又如何教導剛進入校園的小一新生注音正確發音？台中市大智國小校方自掏腰包，買了嘴巴部位是透明的口罩送給老師，讓學生跟讀時能看到老師嘴形，學習正確發音，由於「透明口罩」造型特殊，意外形成趣味教學。

大智國小校長鄭麗娟指出，國小逢語言學習階段，尤其小一新生入學後，前10週都在進行注音及英語教學，模仿跟讀是很重要的語言學習一環，但受限防疫，師生都要戴著口罩，無形中讓語言教學築起無形的牆，尤其注音符號中的ㄓㄔㄕ與ㄗㄘㄙ的捲舌與不捲舌音，或是ㄣ與ㄥ的發音差異，常讓小一生分不清楚，多要靠嘴形示範輔助教學，讓學生能清楚辨識發音方式以利學習。

老師戴「透明口罩」教學增添幾分趣味性。（圖／台中大智國小提供）

於此，學校就幫老師配發半透明口罩，只要教注音及英語課自然發音時，就讓老師換上使用，讓學生跟著老師的示範聽與說，但畢竟還有隔了一層包覆口罩，為讓學生更清楚差異，老師教學時多會放慢速度或誇大嘴型，助學生看得更清楚學習。

該校一年級導師施允專說：「他們在發音上如果我們有比較誇張的嘴型讓他們可以模仿ㄝ跟ㄟ，也會是一個很容易混亂的？是溜滑梯那個ㄟ會有收ㄧ的音ㄟ，另外一個只有ㄝ就會把嘴巴停在這裡，那有透明的口罩，他們就很清楚，老師的嘴巴是停在哪邊。」

不過，這種口罩因為只有嘴巴部位是透明，老師上課時必須用誇大的嘴型，讓學生看得更清楚，如此也為教學增添幾分趣味性，只是，學生還是戴著全罩式口罩，老師在糾正學生的發音部位時還有有難度。