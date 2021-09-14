台東縣議員陳宏宗在關山鎮經營渡假村，10幾年來總是一大早起床，就會幫房客洗車，運動兼服務又有收入，疫情暴發以來幾乎沒有客人，已經好幾個月無車可洗，而隨著疫情趨緩，很開心又可以當洗車工，但是疫情起伏不定，客人也就斷斷續續，陳董說，洗車的心情像洗三溫暖。

防疫逐漸鬆綁，台東縣關山鎮「山水軒渡假村」日前一口氣進來7部遊覽車，早上6點不到，老闆斜槓縣議員陳宏宗就跟幾位員工拿著水槍、抹布，幫顧客洗車，同為關山子弟的縣府建設處長許瑞貴來串門子，也邊幫忙擦拭車子邊聊天。

「好幾個月沒車可洗了」，陳宏宗說，疫情暴發以來百業蕭條，觀光業更是雪崩，老飯店在經營上尤其困難，最苦的是留職停薪的基層勞工，疫情降級後旅遊業有回溫現象，終於又可以幫顧客洗車，但是隨著疫情的起伏不定，許多人還是不敢出門，旅遊業者的心情宛如在洗三溫暖。

陳宏宗表示，山水軒自2001年元旦開幕以來，他就每天早上為顧客洗車，當成健身運動，即使後來當上副議長，還是每天保持5點就起床，與員工一起幫遊客洗車，洗車服務是山水軒提供的額外服務，許多遊客看到老闆跟員工幫他們把車洗得亮晶晶，都會驚喜地道謝。

放下身段幫房客洗車，陳宏宗說，以前平均每天都有4輛遊覽車可洗，不但可以運動練身體，客人也很開心，但是自從新冠肺炎疫情暴發以後，已經停了約半年沒車可洗，好不容易防疫鬆綁，又面臨Delta變種病毒的威脅，整個社會的腳步都亂掉，大家都很無奈。