雲林縣林姓幼教師上月底開車帶3子出門車禍，長子、次子不幸喪命，今天舉行告別式。建國國中校長林吉城將長子畢業證書送到靈堂前，讓他別掛心，帶著弟弟到天堂與爸爸相會。

林姓幼教師今天低調為2子舉辦喪禮，水林鄉長許山埜、水林國中校長林玉彬、建國國中校長林吉城等人到靈堂前致意。林吉城特別將就讀國中2年級的長子畢業證書轉交給媽媽，並告知其學業已結束，孩子可以安心走了。

林吉城指出，車禍事件發生後的開學第一天，就與輔導老師、班導師到班級上為其他同學進行心理輔導，同學們相當不捨，默默地摺蓮花和紙鶴寄託關心。

林姓幼教師長子的班導師劉有錡在個人臉書寫道，「你是班上的暖男、同學的開心果，雖然再多的不捨也喚不回你，但是我們相信，你在另一個世界一定會更好。」

林姓幼教師去年喪偶，8月27日帶著3個兒子出門，途中與黃姓男子駕駛轎車發生車禍，14歲長子和13歲次子當場喪命，小兒子右前臂粉碎性骨折，林姓幼教師鼻樑粉碎性骨折。各界憐惜她的遭遇捐款幫忙，雲林縣政府設置捐助專戶，5天下來善款逾新台幣2000萬元，林姓幼教師感謝各界善行。