立法院長游錫堃稱「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷」，國民黨主席候選人朱立倫今痛批游，「為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史。」

朱立倫質疑，這種美化日本殖民以及中國共產黨的言論竟出自國會議長之口？熟悉歷史與珍愛民主的人恐怕都會聞之震驚。

朱立倫以1896年日軍「雲林大屠殺」為例，日籍雲林支廳主記今村平藏在《蠻煙瘴雨日誌》記載，日軍當時殺害一萬餘名台灣人。這場屠殺透過外國人及傳教士陸續傳遞到國際社會，當年八月《泰晤士報》報導：「日本士兵暴戾侮慢之程度令人咋舌，肆無忌憚地殺人放火，老幼婦女皆不能免。」中華民國立法院長美化日據史實，把埋骨萬人的慘案描述到雲淡風輕，叫雲林鄉親何以告慰先祖？

朱立倫也指出，香港警察滿大街的拘捕年輕人，催淚彈與瓦斯彈四射齊發，我多次公開聲援。反觀手握權柄的游錫堃，不督促政府加速收留香港民眾，反而看著投審會在2020年3月提高投資移民門檻，把香港朋友拒之國門之外，自己力所能及的事不去做，現在還拿香港處境來說嘴，這是不是滿嘴道學假慈悲？

朱立倫說，反觀《蔣經國的台灣時代》一書中引述李登輝前總統論點，蔣經國先生對民進黨建黨的態度溫和，他親自指示「此時此地，不能以憤怒態度輕率採取激烈行動，引起社會不安，應採溫和態度，以人民國家的安定為念。」

朱立倫批評，促轉會最近研擬把中正紀念堂的銅像移除，要改成「反省威權歷史公園」，與游錫堃院長此番言論對照，民進黨想透過竄改歷史、黑化兩蔣、抹煞過去國民黨治理的貢獻，意圖已經非常明顯。這種連日本殖民政權屠殺台灣人的歷史都可以抹滅不談的執政黨，還好意思大談「反省威權」？