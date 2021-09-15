國際金融協會（IIF）公布，第二季全球債務總額直逼300兆美元，再創歷史新高，但隨著經濟強勁復甦，全球債務占GDP比率下滑，為這場大流行病爆發以來首見。

全球債務雖然在第一季略為減少，但第二季再度反彈。截至第二季底，包括政府、家庭、企業和銀行債務在內的總債務規模增加了4.8兆美元，達到296兆美元，較疫前增加36兆美元。

IIF可持續性研究部門主管Emre Tiftik表示，如果借貸維持這樣的速度增加，我們預期全球債務將突破300兆美元。

新興市場的債務增加最為急劇，第二季債務總額較前一季增加3.5兆美元，達到近92兆美元。

不過，IIF報告亦指出全球債務前景出現正面跡象，自新冠疫情危機爆發以來，全球債務占GDP比率在今年第二季首次下滑。全球債務佔GDP比從第一季創下歷史新高的362%回落到約353%。

IIF表示，在其追蹤的61個國家中，有51個國家的債務占GDP比下滑，主要因為經濟活動強勁反彈。但在許多情況下，復甦力道仍不足以將債務占比推回到疫前水準以下。

根據IIF數據，僅有5個國家的不含金融業之總債務占GDP比低於疫前水準，分別為墨西哥、阿根廷、丹麥、愛爾蘭和黎巴嫩。

與其他國家相比，中國的債務升高幅度更大；而在政府借款增加帶動下，不含中國的新興市場總債務在第二季升至36兆美元，創下歷史新高。

繼第一季小幅下滑之後，已開發經濟體債務在第二季再次攀升，尤其是歐元區。

但美國儘管家庭債務增長創下紀錄，但總債務約為4900億美元，創下疫情爆發以來新低。

今年前六個月，全球家庭債務增加1.5兆美元，達到55兆美元。IIF表示，近三分之一國家上半年的家庭債務增加，而家庭債務的增加與世界上幾乎所有主要經濟體房價上漲的情況相符。

此外，今年截至第二季，可持續債券發行總額已經突破8000億美元，預計年全球發行總額將達到1.2兆美元。