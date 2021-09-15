桃園市推出「數位桃園1000＋」振興計畫，綁定市民卡三大數位支付方案，各前1萬名可獲得1000元桃園加碼金。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市推出「數位桃園1000＋」振興計畫，綁定市民卡三大數位支付方案，各前1萬名可獲得1000元桃園加碼金。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府資訊科技局，搭配中央振興五倍券，推出「數位桃園1000＋」振興計畫，綁定市民卡三大數位支付方案，各前1萬名可獲得1000元桃園加碼金，LINE Pay Money甚至多回饋150元，鼓勵民眾響應綁定數位五倍券。

資科局指出，「數位桃園1000＋」市民卡各通路大加碼，民眾可依據個人使用習慣，無論以市民卡的電子支付、電子票證或信用卡，於9月22日起先至中央五倍券官網（5000.gov.tw）進行數位綁定後，再搭配對應的活動，就有機會獲得額外加碼。

全國民眾只要於LINE Pay Money綁定中央數位五倍券，前1萬名在桃園消費滿5000元者，加碼回饋1000元，若使用一卡通的市民卡連結LINE Pay Money帳戶，最高可再回饋150元。

持悠遊卡版的桃園市民卡，前1萬名綁定中央數位五倍券，於全台消費首次滿1000元，也享回饋1000元。

若使用台灣Pay綁定中央數位五倍券，並連結第一銀行發行的桃園市認同卡或市民卡聯名卡，回饋也超過1000元。

資科局指出，「數位桃園1000＋」配合中央數位先行政策推動，除加碼回饋桃園市民，也歡迎全國民眾一起來桃園消費，中央、地方、商圈多重優惠多管齊下，讓數位經濟轉型與紓困振興達到加成的最大化成果。目前桃園市民卡發行超過170萬張，提供市民朋友臨櫃或線上申辦（限首次申辦）。