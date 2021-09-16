在製造晶片的設備商出貨強勁下，日本8月出口繼續維持兩位數成長，但受亞洲疫情影響，成長速度似乎有減緩樣子。日本出口數字雖不錯，但經濟成長還是遠不及疫前表現。

16日根據日本官方資料，8月出口年增26.2%，雖不比市場預估的34%，以及7月的37%來得佳，但還是維持連6個月都是雙位數成長態勢。這是因為製造生產晶片的日本設備廠出口暢旺，輸出歐美的汽車數量雖不大，但日本出口還是可以繳出一張漂亮成績單。

農林中金總合研究所認為，因為缺乏車用晶片，因此日本汽車外銷量也受到衝擊。因為東南亞汽車供應鏈還是沒有恢復正常，大概在2021年底前日本出口應該都會受到影響。

這份貿易數據中，若按目的地來分，日本出口至自己全球最大貿易夥伴中國大陸，8月年增12.6%，以化學跟半導體產品最多。至於美國，因為對日本發電機需求強勁，即便汽車輸出數量減少，出口量還是成長22.8%。

同時，日本對亞洲整體出口雖增加26.1%，但增幅卻是5個月以來最小。至於對歐盟的出口，則成長近3成。

進口方面，日本8月年增44.7%，較預估值40%佳。因此，造成貿易逆差達6354億日圓，約58.1億美元，較預估的477億日圓差。

雖然日本新冠疫苗接種率與日俱增，但目前外界預測日本第3季經濟成長率大概只有1.2%，比8月份做的預估值還要小。