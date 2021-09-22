中鋼(2002)8月營收比7月新高微減，獲利仍在高檔；自結8月合併稅前淨利87.1億元，比7月新高90.84億元小減4%，每股合併稅前淨利約為0.55元。自結1~8月合併稅前淨利529.97億元，再創新高，比去年同期虧損39.35億元大增1447%，每股合併稅前淨利約為3.36元。

中鋼公司自行結算110年8月合併營收417.13億元，與7月新高418.83億元相差不多；合併營業利益84.95億元，月增4%；合併稅前淨利87.1億元，月減4%。中鋼表示，8月鋼鐵事業群銷售數量減少，營收略降，惟銷售單價漲幅大於單位成本，營業利益增加；另7月有業外轉投資鐵礦股利收入，整體合併稅前淨利較上月減少3.74億元。

中鋼8月內外銷盤價仍在高檔，加上內銷的第三季盤產品價格平均續漲4.1%；8月營運表現仍佳，自結單月稅前淨利87.1元，單月每股稅前淨利約0.55元。自結1~8月合併稅前淨利529.97億元，每股合併稅前淨利約3.36元。

中鋼上半年受惠鋼市熱絡，內銷月盤產品價格逐月上漲，7、8月則轉開平盤，第三季季盤價格平均續漲4.1%，挹注本季營運續旺；自結前8月合併營收達2968.66億元新高，年增48%；受惠鋼價上漲，自結前8月合併營業淨利達499.02億元，比去年同期的營業虧損39.38大增1367%；自結1~8月合併稅前淨利529.97億元，創新高，比去年同期虧損39.35億元明顯轉佳。

展望第三季，中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，平均月盤基價漲幅1.2%。有利第三季業績比第二季續增，再創單季營運新高紀錄。

中鋼上周開出10月份及第四季內銷盤價，開平高盤，平均調幅為1.32%，有利第四季業績持續穩健向上。

中鋼前8月業績創新高，9月盤價重啟漲勢，可望持續推升第三季營收及獲利，全年營收及獲利樂觀，亦可望創下新高紀錄。

中鋼第二季營收1154.48億元，年增約58.9%，毛利率21.34%，單季營業淨利207.57億元，稅後純益157.13億元，季成長約74%；上半年稅後純益247.4億元，EPS達1.6元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；上半年毛利率19.04%；上半年營業利益332.47億元；上半年稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。