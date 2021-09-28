來自韓國28日消息，由於運費飆漲，韓國海運業者2021年第3季的季報可望再寫歷史新高。

根據市場預測，韓國最大貨櫃船業者HMM第3季的合併營收可望達1.82兆韓元，約15.4億美元。屆時若真如臆測，將打破HMM上季所創1.39兆韓元記錄。同時，HMM在2021第2季時，季增高達9倍。

根據韓聯社分析，2021年第四季時，HMM營業利益預估在1.4兆韓元至1.9兆韓元間。

至於營收僅次於HMM，韓國第2大海運公司Pan Ocean，本季營收預估為1407億韓元，也高於2021年第2季的1120億韓元。

自2020年第3季以來，海運費用一直在上漲，因此市場對這些海運業者獲利前景均樂觀看待。

上海集裝箱運價指數可謂全球運費的圭臬，24日來到4,643.79點，年增近4倍。至於散裝航運運費指標的BDI(波羅的海指數)，24日為4,644點，也是一年前的3倍左右。

另外，2021年貨物裝卸量大幅翻揚，20尺標準櫃的月吞吐量平均為1500萬個，高於2020年之前的1252萬個。