韓國4日（周一）宣布已與北韓恢復熱線，這是北韓自8月中斷熱線以來首度釋出善意，不過，近期北韓頻繁進行飛彈試射，也引起國際社會緊張。

韓國統一部指出，兩韓聯繫官員周一早晨已透過跨境通訊管道交換訊息。

兩韓通訊管道一年多以來大多陷入僵局，今夏8月曾短暫恢復兩周時間，但因韓國與美國聯合軍事演習，北韓隨後再度關閉雙方交流。

北韓近期舉行多次飛彈試射，促使聯合國安全理事會緊急召開會議。平壤當局3天前甫宣布成功試射一枚防空飛彈。