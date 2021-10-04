中斷兩月 兩韓恢復熱線 13:192021/10/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國4日（周一）宣布已與北韓恢復熱線，這是北韓自8月中斷熱線以來首度釋出善意，不過，近期北韓頻繁進行飛彈試射，也引起國際社會緊張。 韓國統一部指出，兩韓聯繫官員周一早晨已透過跨境通訊管道交換訊息。 兩韓通訊管道一年多以來大多陷入僵局，今夏8月曾短暫恢復兩周時間，但因韓國與美國聯合軍事演習，北韓隨後再度關閉雙方交流。 北韓近期舉行多次飛彈試射，促使聯合國安全理事會緊急召開會議。平壤當局3天前甫宣布成功試射一枚防空飛彈。 樂天國際商銀董事暨總經理佐伯和彥 曝純網銀成功兩關鍵 兩韓恢復熱線 專家：恐只是北韓象徵性舉動 #北韓 #兩韓 #熱線 #中斷 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》英國敦促歐盟重新談判 威脅廢除北愛條款 12:532021/10/04 財經 久方生技京碼將登創櫃板 04:102021/10/04 證券．權證 人面狗身畫諷穆罕默德惹議 瑞典藝術家神秘車禍身亡 13:142021/10/04 國際 前高市原民會主委吳慧琴病逝 葉匡時追思：幾小時前才傳訊息給她 11:182021/10/04 政治 台南晶英也玩《魷魚遊戲》椪糖過關免費入住 13:052021/10/04 生活 北韓冷熱兩手策略 04:102021/10/04 時論廣場 北韓重啟兩韓熱線 路透分析金正恩善意背後 09:572021/10/04 國際 天天送SWITCH、周周抽iPhone13 樂多多集團加碼百萬振興 11:502021/10/04 生活 孫娜恩削肩禮服超緊身 側面洩「零修圖真實身材」網驚呆 12:122021/10/04 娛樂 聚焦東協、印度投資商機 投資策略線上博覽會19日登場 11:032021/10/04 財經 台灣人看大陸》兩個清華大學學生會長對新生致詞的時代格局 00:322021/10/04 兩岸徵文 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 長榮連2根跌停快殺破百 他卻死不賣股 網見原因全傻眼 - 財經 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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