從小到花甲之年，我最喜歡的光輝十月，因為不僅有最多的假期，還有更多的慶祝國恩家慶的活動。從拿著小國旗列隊遊行，到觀看電視轉播在總統府前廣場進行的慶祝活動，一首首的愛國歌曲成為電視台唱個不停的曲目，把小國旗插在居家附近更是一種榮耀。可惜這一切在民進黨執政後都只成回憶了。

為了展現蔡英文重視中華民國及青天白日滿地紅國旗，國慶日這天，阿帕契直升機、超級眼鏡蛇直升機護衛下，陸軍契努克運輸直升機吊掛史上最大型國旗進場，出席會場的僑胞與民眾一同揮舞國旗慶祝中華民國國慶日。除此之外，我們沒看到蔡英文與出席的民進黨高官揮舞國旗，正告全民這是我們的國旗。

至於領唱國歌，除了疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎，還包括護理師施宜君、陳昀湞，以及警消代表劉奎佑、楊于辰。看似友情與溫馨，但冷落了防疫女神賈永婕徒留話柄。說穿了，蔡政府把升國旗與唱國歌當「工具」而已。

蔡政府打著「反中保台」的訴求，骨子裡想著台獨的美夢。想到這裡，只要聽到蔡英文呼籲國人要「全民團結」，相信很多人要關電視。在這種氛圍下，在野的國民黨又不爭氣。國慶這一天只好在家裡生悶氣，但戴著口罩走向戶外做「報復性的」旅遊，吃喝宣洩一番！

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