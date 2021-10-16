美國前總統小布希時期的副國務卿佐立克(Robert Zoellick)，日前在哈德遜研究所的線上新書討論會指出，美國在試圖支持台灣的民主和經濟方面有強勁利益，但「若美國支持台灣獨立，就準備打仗吧，但我不確信美國做好準備了」。

佐立克曾擔任美國貿易代表及世界銀行總裁，自2012年起在哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)擔任高級研究員，是一位知名的戰略家，長年研究美中關係。其實他早在2006年5月眾議院國際關係委員會聽證會中就強調，美國政府希望支持台灣，但不鼓勵那些試圖推動台灣邁向獨立的人，因為獨立意味戰爭，美軍會被捲入。如果台灣不斷挑戰美國的一中政策，我認為台灣是一直在撞牆。

「事出必有因，無風不起浪」，相信這是佐立克在看到近年美中關係因台灣問題而不斷惡化，及民進黨政府對北京政權的一再挑釁，所發出的警語；尤其是蔡總統國慶演說的「四個堅持」，強調「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，這是完全否定了九二共識的「一中各表」。

蔡總統的說法固然使支持台獨人士士氣大振，重燃台獨建國的火苗，但她的談話內容已引發極大爭議及討論，國際主流媒體CNN、BBC、New York Times、Wall Street Journal等都詳加報導。

歷史可為殷鑑，過去中共對於領土與主權完整問題，從來不曾退讓，甚至是以發動戰爭解決；1962年的中印戰爭，1969年的中蘇珍寶島事件，1979年的中越戰爭，起因都是邊界領土問題。

當局者迷，旁觀者清。佐立克的警語，不僅是為了台灣人民生命財產的安全，更重要的是極度擔憂美國被迫陷入戰爭，美國大兵再次命喪海外。

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