日本台灣交流協會首席副代表星野光明日前公開批評，台灣對加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）「過於樂觀」，「最大障礙是台灣自己」，真摯友人的諍言戳破了蔡英文政府勾畫的美麗幻影，原本一手好牌，還沒上桌就已被打爛，甚至使台日關係產生芥蒂。

CPTPP只是冰山的一角，綜觀對外關係及兩岸關係中的重大議題，民進黨政府的政策與作為往往背離國際趨勢與現實環境，對國家及人民利益帶來負面衝擊。

台灣於9月22日正式提出申請加入CPTPP案，民進黨政府不斷釋放「水到渠成」、「成功機會很大」、「相信日本會幫忙」的利多訊息，並強調現在就是加入CPTPP「最好、最適當」的時機。經貿談判辦公室總談判代表鄧振中也表示，要利用日本擔任輪值主席的時機提出申請，但實情是，9月1日CPTPP第五次部長級委員會議已確定下一次委員會議將於2022年由新加坡主持。

換言之，日本原則上不會處理以後的申請案。中國大陸立即把握機會，先發制人於16日提出申請，中國大陸領導人習近平與外長王毅同時對新加坡發動全面外交攻勢。反觀台灣昧於形勢變化，被迫於22日倉促提出申請案，完全處於被動地位，未來也將處處受到大陸牽制。

台灣申請入會的黃金時機應是比照英國，搶先於年初就提出，讓日本有充裕時間發揮最大影響力，可惜因福島食品等問題，民進黨政府投鼠忌器，瞻前顧後，加上過於自信、托大，時機稍縱即逝，現在落居下風。據指出，星野自許派駐到台灣最主要的工作就是協助台灣加入CPTPP，眼見局面發展至此，難免在失落、挫折之後，發出肺腑之言。

在新冠肺炎議題上，衛生防疫官員的個人意識形態及好惡可凌駕人民健康與國家利益。當美國、日本、泰國等正計畫逐步放寬邊境管制，對完整接種疫苗的旅客鬆綁限制之際，台灣仍堅持最嚴格的鎖國政策，扼殺相關產業及從業人員的生機。何時可以開放邊境？衛福部長陳時中只願提出4項沒有明確標準的先決條件，而不是具體時間表。

他的理論之一是，台灣疫情少，民眾「抵抗力弱」，所以防疫管制無法隨著覆蓋率提高而擴大開放，大家聽了只能無言。高端疫苗到目前只被印尼與帛琉認可，施打高端疫苗的75萬人很可能因此無法出國，除了與美國等溝通外，政府可說是束手無策。

最離譜的莫過於中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說的：「講『大陸』，我實在不知道是哪個國家？」在人民飽受疫情煎熬之際，陳宗彥仍不忘操作意識形態，某種程度也是台灣官場亂象的縮影。

大陸軍機大舉侵擾台灣西南防空識別區，中國大陸與西方盟國的軍力對峙升高，台海形勢及台灣安全再度成為全球關注的焦點，美國白宮、國務院及國防部連續發表聲明，表示嚴重關切。雖然中共武力犯台的可能性很低，但誤判及意外導致衝突的機率卻不斷上升，這絕非危言聳聽，美國專家就憂慮，美國並未對這種可能情況做好準備。

唯獨處於最熱點的台灣老神在在，國安局長陳明通在立法院鐵口直斷，兩岸在1年內發生戰爭的機率很低，「1、2、3年內，在總統蔡英文任內都不會有事。」陳明通不說明如何防止突發事件，卻將戰爭的機率與總統任期掛鉤，實在令人難以理解。兵者，國之大事，但民進黨政府顯然不當一回事。

從以上種種亂象可知，星野光明更精準的觀察應是「台灣最大的障礙是民進黨政府」。