美國總統拜登21日（當地時間）參加有線電視新聞網(CNN)在巴爾的摩舉行的巿民大會，接受民眾提問。被問及台灣若遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，他肯定回答「會」（Yes），並表示「我們對此有承諾」（We have a commitment to that）。

今年8月，拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時也曾表態對台灣有防衛承諾。

當時他被問到美國從阿富汗全面撤軍的混亂造成的影響，以及中國大陸官媒譏諷台灣不能靠美國保護等情況時回答稱，阿富汗的情況與台灣、南韓和北約有本質上的差異，並將台灣與其他華府明確做出防衛承諾的國家並列。

當時拜登表示，「我們做出並遵守每一個承諾，我們對北大西洋公約第5條（成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應）做出神聖承諾，若任何人入侵或對北約盟友採取行動，我們會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無從比較。」

當時的訪問播出後，拜登政府官員曾表示美國「對台政策沒有改變」，外界解讀為拜登口誤。但拜登21日卻再度回答，台灣若遭中國大陸攻擊，美國會防衛台灣。