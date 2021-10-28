美國重量級民主黨議員就課徵「億萬富豪稅」為拜登總統增進社會福址和應對氣候變遷計畫籌措資金的提案意見分歧，目前尚不清楚這個想法能否獲得完成立法所需的足夠支持。

美國參議院負責稅法編制的財政委員會主席懷登（Ron Wyden）在周三上午公布開徵「億萬富豪稅」的提案，但到了下午，眾議院負責稅法的歲入委員會主席尼爾（Richard Neal）則表示這個想法似乎過於複雜而難以成功。

國會助理表示，這個「億萬富豪稅」將針對大約700位連續3年資產價值超過10億美元或年所得超過1億美元的納稅人，無論其可交易資產是否已經出售，這項措施將對其開徵高達23.8%的長期資本利得稅。不過，該規定亦允許納稅人扣抵資產損失。

眾院歲入委員會主席尼爾和其他民主黨人都支持拜登最初的提議，即提高公司稅和富人稅，但這個想法在參議院正面臨苦戰。

至於「億萬富豪稅」，尼爾表示，這項措施過於複雜，要過關可能會非常困難。他並表示民主黨已經在討論對收入超過1000萬美元的納稅人課徵3%附加稅。

重量級的民主黨進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）則表示「億萬富豪稅」是踏出了正確的一步，但還遠遠不夠。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示拜登總統支持「億萬富豪稅」，他期待與國會及懷登主席合作，以確保收入最高的美國人支付公平的稅金。

一些專家認為此稅可能難以執行。白宮最高稅務專家卡明（David Kamin）在2019年擔任法學教授時曾表態支持一項類似的提案，但他也指出這可能鼓勵投資轉向未上市公司，進而造成一種「扭曲」。

本周身價飆升至2300億美元的特斯拉執行長馬斯克在推特上發文批評這項稅負計畫。美國兩大商會—美國商會（U.S. Chamber of Commerce）和商業圓桌會議（Business Roundtable），也已準備對抗國會對企業和富人提出的新稅制。但也並非所有億萬富翁都反對這項計畫。投資大亨索羅斯（George Soros）已表態支持。

為了遏阻企業和富人避稅，民主黨正在推動一項「雙管齊下」的立法策略，「億萬富豪稅」是其中之一，另一項則是3位重量級民主黨參議員在周二公布的開徵15%最低公司稅法案。