美國總統拜登為緩解美西塞港，陸續祭出多項命令緩解塞港，雖然先前港口全天候營運對整體無濟於，還被業者砲轟「政治把戲」，但洛杉磯港執行董事賽洛卡（Gene Seroka）周二傳來好消息，稱開罰貨櫃滯留費用這道「最後措施」，對港口堵塞開始有成效。

美西洛杉磯、長灘港堵塞持續已久，拜登此前要求港口以每周7天、24小時全天候營運，然而不僅成效不彰，還被業者譏諷「政治把戲」；洛杉磯、長灘港10月25日祭出「最後手段」，對將貨櫃滯留於港口過久的航運業者開罰，卡車運送的最多只能放9天、鐵路運送的3天，超出時限者以每日每貨櫃100美元的費用開罰，且每日遞增。

《CNBC》報導，賽洛卡受訪時表示，他們試過了各種方法，但對塞港完全於事無補，對航運業者開罰貨櫃滯留的費用，是不得不採取的措施，「不過明顯有看到成效」。

賽洛卡指出，航運業者和進口商每天都會召開視訊會議，制定運送貨物的計畫，以減緩港口的壓力，「我們嘗試了所有的可能性，但開罰貨櫃滯留費用似乎是最有效的方式」。

據洛杉磯港一份新聞稿指出，約40%的貨櫃於港口滯留9天，而在疫情爆發前，卡車運送的貨櫃平均滯留4天，鐵路運送平均約2天。