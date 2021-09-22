中鋼自結8月份合併稅前盈餘為87.10億元、月減4％，累計前8月合併稅前盈餘為529.97億元、年增1447％，每股合併稅前盈餘約3.37元。

中鋼表示，雖然8月份鋼鐵本業稅前盈餘增加，但因當月沒有業外轉投資鐵礦股利收入部份，因此整體合併稅前淨利較前一個月減少3.74億元。

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