中鋼8月份合併稅前盈餘87.10億元、月減4％ 14:432021/09/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼自結8月份合併稅前盈餘為87.10億元、月減4％，累計前8月合併稅前盈餘為529.97億元、年增1447％，每股合併稅前盈餘約3.37元。 中鋼表示，雖然8月份鋼鐵本業稅前盈餘增加，但因當月沒有業外轉投資鐵礦股利收入部份，因此整體合併稅前淨利較前一個月減少3.74億元。 《科技》止步連7高 8月北美半導體設備出貨額月減5.4％ 《光電股》力特擬減資17億元 拚淨值重回票面 #中鋼 #合併稅前盈餘 #月份 #累計前 #鋼鐵本業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球音樂荷蘭上市 首日漲40％ 04:102021/09/22 全球財經 8月份北美半導體設備出貨金額降至36.500億美元 12:252021/09/22 財經 中市府追加3.5億預算 議會有意見 04:102021/09/22 地方新聞 分析師憂心：台股今開盤恐不妙 04:102021/09/22 財經要聞 《國際產業》人力成本急升 聯邦快遞獲利縮水 12:352021/09/22 財經 群益證券看本周指數區間17000-17600點 10:092021/09/22 財經 《類股》旺季需求暫遞延 鋼鐵多頭也休兵 12:012021/09/22 財經 《美股掃瞄》美股消息面：OPEC＋增產受阻 國際油價走高 10:022021/09/22 財經 《半導體》H2營運步步高 菱生抗跌 12:182021/09/22 財經 未足額進用身障者 華邦電達16人最多 12:242021/09/22 生活 顏益財愈看愈樂觀：航運業今年賺贏前15年 04:102021/09/22 財經要聞 財經熱門新聞 台積電一口氣開除7員工 公司證實了：嚴重違反工作規範 - 財經 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 數位五倍券官網塞爆 這些銀行專區也全掛 網怒：直接發現金就沒事了 - 財經 一銀台灣Pay綁五倍券 回饋5100元 - 財經焦點 - 中國時報 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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