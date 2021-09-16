受重量級科技股下跌拖累，周四南韓股市走低，結束了連漲4天的升勢。KOSPI指數目前下跌0.7%，報3,131.70點。

晶片大廠三星電子和SK海力士分別跌0.78%和2.79%，即時通平台Kakao和電池大廠三星SDI分別下跌0.41%和5.07%。

SK Innovation跌3.63%，該公司宣布股東會已通過拆離旗下電池事業並成立一家新公司的計畫。

外資賣超韓股1567億韓元。

韓元升值0.19%，報1,168.3兌一美元。