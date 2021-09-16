《韓股》科技巨頭齊跌 韓股連4漲止步 12:522021/09/16 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受重量級科技股下跌拖累，周四南韓股市走低，結束了連漲4天的升勢。KOSPI指數目前下跌0.7%，報3,131.70點。 晶片大廠三星電子和SK海力士分別跌0.78%和2.79%，即時通平台Kakao和電池大廠三星SDI分別下跌0.41%和5.07%。 SK Innovation跌3.63%，該公司宣布股東會已通過拆離旗下電池事業並成立一家新公司的計畫。 外資賣超韓股1567億韓元。 韓元升值0.19%，報1,168.3兌一美元。 《水泥股》H2獲利逐季升 信大領漲水泥股 《期貨》三大期指開高 10月台指期小漲9點 #三星 #韓股 #電池 #下跌 #一美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》台股下波主流 專家欽點7大族群 10:362021/09/16 財經 港股開盤再殺逾300點 中國恒大系大跌 10:562021/09/16 財經 《國際金融》公設、精品走跌 歐股收黑 10:022021/09/16 財經 瀚亞投資：台股Q4多頭行情有望延續 11:532021/09/16 財經 《晨間解盤》台股連假前 量縮整理(倫元投顧提供) 07:462021/09/16 財經 《基金》中信綠能及電動車ETF今日上市 回測4年報酬率120％ 08:372021/09/16 財經 美國原油庫存意外大減激勵油價 能源股領漲 09:322021/09/16 財經 美中對幹再升級 謝金河：3大美系公司遭判死刑 10:122021/09/16 財經 《半導體》10分內搞定 台積填息達陣 10:022021/09/16 財經 《類股》中鋼盤價底定 鋼鐵軍團休憩 10:192021/09/16 財經 美銀調查：經理人看壞經濟、股票照買 04:102021/09/16 全球財經 財經熱門新聞 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 美中對幹再升級 謝金河：3大美系公司遭判死刑 - 財經 人在國外工作、念書怎麼領五倍券？內行人曝1關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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