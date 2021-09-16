金鐘視帝龍劭華14日晚間驟逝，享壽68歲。生前除了戲劇也跨足電影演出，包含導演魏德聖的《臺灣三部曲》，原來他將演出片中的重要角色，雖電影籌拍暫時停工，龍劭華仍一直鼓勵劇組，更在粉絲專頁上頻頻替電影加油打氣，讓魏德聖及團隊感到相當感動。如今龍劭華辭世，也讓劇組全體相當驚愕。

《臺灣三部曲》15日在臉書上放上龍劭華當時角色定裝影片，只見他滿頭銀髮配上長長的鬍鬚，像是深山裡的武林高人，魏德聖透露，龍劭華原來要演出的角色戲份重，人物背景設定是帶著老婆小孩，從大陸逃來台灣的拳頭師，有武術底子，也是電影中的重要角色。

龍劭華本將在《臺灣三部曲》扮演拳頭師。（米倉影業提供）

魏德聖說，去年和龍劭華談定角色，這本將是兩人第一次合作，「當龍哥知道角色邀約時，他非常興奮期待，在聊劇本時也非常開心」。當時定裝時，整體造型和服裝都底定，在場人員甚至是龍劭華本人都非常滿意，「本來就認為龍哥適合演出，在定裝結束後更是出乎意料的好，龍哥也很期待能夠開拍進行」，如今《臺灣三部曲》拍攝計畫延宕，也沒機會在大銀幕觀賞到龍劭華精彩演出了。