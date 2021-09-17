中影公司被黨產會認定是國民黨的附隨組織，118億元資產遭凍結，不服提起行政訴訟救濟。不過，中影上月以支付國庫9.5億元等條件與黨產會締結行政和解契約，台北高等行政法院17日開庭，法官確認本件和解無妨害公益，諭知成立訴訟上和解，本案告一段落。

黨產會2018年10月9日認定中影不是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，屬國民黨附隨組織，凍結中影118億元的資產，中影若有動支需求，須先向黨產會申請許可，中影不服，因此提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

全案歷經近2年審理，期間中影與黨產會進行協商，並於今年8月24日簽署行政和解契約，中影同意支付國庫9.5億元，2006年4月27日前的著作、影片權也讓與國有，與黨產會締結行政和解契約，解決雙方因黨產條例所衍生的爭議、訴訟。

北高行今開庭，黨產會的律師表示，雙方成立和解契約之後，對於真相有做一定程度的釐清，另外也沒有損害到國家利益；中影的律師則說，尚未完成匯款，台銀今日會開董事會討論中影融資，確認後將直接匯入黨產會指定帳戶。