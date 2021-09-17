搶五倍券商機，台南購物節登錄發票抽獎延續去年送出2棟房子抽獎，市長黃偉哲今天下午到永康區開箱大獎、1戶3房含車位市值830萬元的房子，黃偉哲看完後打趣，「我要打破去年說抽中捐出來，今年如果我抽中，就不捐出來了！」

黃偉哲今天下午開箱台南購物節抽獎的首獎，他說，為了把五倍券消費留在台南，台南市政府今年再度推出抽房大禮，這棟房子位於永康區重要道路的永大路上，是一棟全新的新建大樓，也是永康首棟「制震小豪宅」，地點鄰近永康交流道和永康火車站等交通路線，是永康區生活軸心，更是永康的蛋黃區。

黃偉哲參觀樣品屋格局。（曹婷婷攝）

黃偉哲說，今年大獎提供830萬元的房子當大獎，獎品大升級，建材好、地點佳，連他看了都好希望能抽中。至於第2棟房子，他說，持續尋找中。

台南市政府今年再度推出抽房大禮，這棟房子位於永康區永大路。（曹婷婷攝）

經發局指出，這棟大樓全棟14樓，特色是均使用日本制震工法建造而成，且外觀古典，提供抽獎的房子位於3樓，有3房2衛浴2陽台，坪數含公設逾27.49坪，而且附設平面車位。業者透露，目前房子已接近完銷，預計明年6月交屋。