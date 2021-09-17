美國前國安顧問歐布萊恩指台北可部屬刺針飛彈在警察局，台北市長柯文哲17日表示，警局若要加裝刺針飛彈是做得到，但要裝得像一點要全套的。

柯文哲今赴議會施政報告，市議員徐巧芯指出，歐布萊恩說台灣要嚇阻大陸入侵台灣，提出美國及歐洲盟友應向台北提出大量海軍打擊飛彈，另台灣應從美方獲得迅擊空投水雷或其他先進水雷技術，第三台灣可部署刺針飛彈於警察局，提升後備力量。

面對警局要部署刺針飛彈，柯文哲先是表示，國防的事他也不敢亂講，但覺得這實在有點太奇怪了，我們要打誰？訓練成本很高，沒那麼容易，現在連地下室防空都還搞不定，真的要這樣做的話要做的事很多，不是只有這個。

柯文哲指出，為了萬安演習查防空洞我們都沒準備好，過去50年沒有嚴格執行，連防空避難要躲哪裡都不知道，該準備的都沒有準備，嘴巴說一說而已。

他說，如果按美國國防部要求，國防預算要GDP的3％、恢復徵兵制，警局要加刺針飛彈是做得到，但要裝像一點要全套的。