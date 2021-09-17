因疫情影響，亞洲供應鏈失調，已造成汽車產能減少。為了要救經濟，預料日本央行下周將繼續維持大規模景氣刺激政策。

日本央行利率審查會議是在執政的自民黨黨魁選舉29日之前召開。至於誰會是下任日本首相，或許也會有不同經濟新政，將有別於現在正在執行的安倍經濟學。

但是比較可以確定的一點是，22日日本央行會議後，應該還是會維持短期利率在負的0.1%與10年期公債殖利率0%附近位置不變。

據悉，日本央行應該還是會堅持，當地經濟會小幅成長。不過，亞洲供應鏈供貨不穩，已造成包括車商等日企被迫減產。因此，日本央行可能對日本出口與生產發表不樂觀看法。

大和證券認為，第3季景氣目前看起來似乎相對穩定，日本經濟成長可能會比較晚才看得到。日本央行搞不好會下修工業生產前景，因為到2021年底前，景氣應該都還很孱弱。

日本執政黨大選不太會改變日本央行近期的政策，因為日本現在的經濟需要大撒錢來維持。不過，長期施政方向就不一定了。日相呼聲最高的河野太郎，對日本央行所堅持的通膨目標2%感到懷疑。另一位強勁候選人岸田文雄，日前曾表示，支持2%的通膨設定值。

預定在2023年卸任的日本央行行長黑田東彥，其未來繼任者人選恐很難不被新的日相來左右。

瑞穗證券表示，很多面向看來，日本央行有在調整景氣刺激力道，例如減緩債券購買速度，並避免購買風險度較高的金融商品。至於日本央行未來新行長也要考慮如何有效地讓經濟成長，或是乾脆再實施另輪景氣刺激政策。