俄羅斯一名網友養了一隻黑貓，從小他們就放任愛貓在家趴趴走，有時牠會跑到家中牛舍柵欄上玩，不過當時牠體型還小，對任何事都不熟悉，因此走在欄杆上時，經常會被乳牛調戲，如今小貓成年後狂噴霸氣，走在木桿上再也沒有牛敢欺負牠，主人還PO出對比影片，讓人看了哭笑不得。

@fermer_tok_161

❤️

♬ оригинальный звук - Daler Nazarov

俄羅斯網友「Шамиль Халакурбанов」養了一隻黑貓，平時他會放任愛貓在家中亂跑，因此黑貓小時候就經常跑到牛舍玩，對任何事充滿好奇的牠，甚至會跑到牛的柵欄前玩耍，不過由於當時牠年紀還小，而且體型瘦小、毛量又少，時常會被一旁的牛調戲。

@fermer_tok_161

Глазами кота!❤️ ##глазами_питомца

♬ son original - FYP🖤

乳牛會用鼻子撞小黑貓，或是用舌頭去舔牠，導致黑貓走在木桿上常被阻擋去路，有時還會被撞開，模樣看起來很委屈，如今牠長大後氣勢全開，牠依舊常跑到農舍玩，但乳牛都不敢再欺負牠，黑貓甚至把木桿當時自己的伸展台，眼神看起來非常殺，霸氣地在上面閒晃，宛如是農舍裡的老大。

@fermer_tok_161

Кто играет пишите свой Ник 😉 ##пабг ##pubg ##pubgmobile ##дота ##игра ##РахимСнимиНаGalaxy ##ЛайкайHAVALJolion ##хочуврек

♬ оригинальный звук - ❤️2DROTS❤️

而主人也錄下愛貓幼年與成年的對比影片，並分享至抖音帳號@fermer_tok_161，引發討論。不少網友笑著說「看樣子，老大換人當了」、「小時候只是讓你們的，牛牛們別太囂張」、「小時候被牛戲弄，長大整個走伸展台」、「不敢相信這是同一隻貓」、「看這喵星人的走姿，很有黑手黨的氣勢」。

以為愛貓抓老鼠準備當晚餐 主人見化敵為友舉動驚呼
恐龍一夕被滅牠卻神奇躲過 演化最成功還佈滿全球
凍結9千萬年的母愛 史前蜘蛛遇災難 用身體護兒被定格
#黑貓 #動物趣聞 #農舍 # #喵星人