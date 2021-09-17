俄羅斯一名網友養了一隻黑貓，從小他們就放任愛貓在家趴趴走，有時牠會跑到家中牛舍柵欄上玩，不過當時牠體型還小，對任何事都不熟悉，因此走在欄杆上時，經常會被乳牛調戲，如今小貓成年後狂噴霸氣，走在木桿上再也沒有牛敢欺負牠，主人還PO出對比影片，讓人看了哭笑不得。

俄羅斯網友「Шамиль Халакурбанов」養了一隻黑貓，平時他會放任愛貓在家中亂跑，因此黑貓小時候就經常跑到牛舍玩，對任何事充滿好奇的牠，甚至會跑到牛的柵欄前玩耍，不過由於當時牠年紀還小，而且體型瘦小、毛量又少，時常會被一旁的牛調戲。

乳牛會用鼻子撞小黑貓，或是用舌頭去舔牠，導致黑貓走在木桿上常被阻擋去路，有時還會被撞開，模樣看起來很委屈，如今牠長大後氣勢全開，牠依舊常跑到農舍玩，但乳牛都不敢再欺負牠，黑貓甚至把木桿當時自己的伸展台，眼神看起來非常殺，霸氣地在上面閒晃，宛如是農舍裡的老大。

而主人也錄下愛貓幼年與成年的對比影片，並分享至抖音帳號@fermer_tok_161，引發討論。不少網友笑著說「看樣子，老大換人當了」、「小時候只是讓你們的，牛牛們別太囂張」、「小時候被牛戲弄，長大整個走伸展台」、「不敢相信這是同一隻貓」、「看這喵星人的走姿，很有黑手黨的氣勢」。