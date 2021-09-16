智利一名網友日前發現，自家廚房經常傳出窸窣聲，推測可能是有老鼠闖入，由於他們家有養貓，認為愛貓應該會驅趕老鼠，因此並沒有多加留意，豈料一日他發現，老鼠竟跑到寵物水碗旁喝水，當時愛貓也在旁邊，不過牠不但沒有趕走老鼠，反而還與牠成為朋友，讓主人看了哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，居住在智利蓬塔阿雷納斯市的薩格雷多（Benjamín Sagredo），日前經常聽到廚房傳出窸窣聲，由於聲音非常微弱，因此他也沒有多加注意，薩格雷多提到，不過這幾天他養的黑貓Simon，卻頻頻跑到椅子底下玩，「我們曾見過Simon在沙發下玩東西，但當時我們並沒有想到是老鼠」。

直到近日薩格雷多走到廚房查看時，發現Simon的水碗旁竟出現了一隻老鼠，起初他以為Simon會驅趕牠，或是將老鼠抓起來，沒想到Simon只是安靜地看著牠，老鼠低下頭喝水時，Simon還伸出腳掌摸牠的頭，薩格雷多表示「牠們看起來好像很熟，我便拿出手機記錄下來，以免沒人相信我看到了什麼」。

薩格雷多看到愛貓對老鼠如此友善，也不忍殺死牠，因此便將老鼠帶至屋外放生，沒想到老鼠頻頻跑回來，薩格雷多無奈地說，「我對小老鼠也產生了感情，我也不想傷害牠，還幫牠取名為Chefcito，如果牠再繼續跑回我家，我們可能就不得不收養牠了」。