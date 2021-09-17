行政院長蘇貞昌今（17）日在立法院進行3+11專案報告，遭到在野黨強力抗議，最後未能上台，拎起公事包離開議場。對此，前民進黨立委郭正亮直言，「他看過蘇貞昌很多報告」，沒有一份報告認真看完，都是官話！但他認為，重點是在野黨要去想策略，要有一些設計和訴求，每一個步驟都有不同後果！

立法院今(17日)開議，行政院長蘇貞昌將報告「3+11」決策及備詢。當蘇貞昌要上台報告前，國民黨立委們舉牌抗議，高喊「蘇貞昌道歉蘇貞昌道歉」。

藍委們則當場撕碎書面報告並撒向蘇貞昌和扔在地上，同時並持續在台上抗議。最後蘇貞昌並未上台進行報告，拎起公事包離開議場。

前民進黨立委郭正亮17日在中天政論節目《正常發揮》指出，這牽涉到在野黨的策略，到底要怎麼處裡這個問題。如果覺得他（蘇貞昌）沒有誠意，也沒有上台就走了，這個程序沒有完成，要再排專案報告。9月25是施政報告然後總質詢，所以專案報告會拖到施政報告和總質詢的時間，一直往後拖。

郭正亮強調，國民黨、民眾黨要想清楚，有沒有成功凸顯問題？「不然的話我覺得他（蘇貞昌）是無所謂」。

郭正亮直言，通常要去想後續的邏輯是甚麼？不然後面的程序可能又再來一次，那要不要讓他上台？這份報告沒有說出決策過程誰該負責，已經有人查出來就是陳時中決策，為什麼都沒事？院長總要講點話吧？核心問題都不回答，就是不回答「你要怎樣？」就考驗你的策略！

他認為，這就要想清楚，不讓蘇貞昌上台，也就是放棄專案報告的質詢，也許質詢可以問出一些東西，譬如可以要陳時中上台對質，「院長認為陳時中該負甚麼責任？」

「我看過蘇貞昌很多報告」，郭正亮坦言，沒有一份報告認真看完，都是官話！重點是要去想策略，後面要怎麼問到想要的問題，哪一個人該負責，就把他叫上去。要有一些設計，訴求是要讓蘇貞昌道歉？還是要讓陳時中面對究責問題感到難堪？這完全是不同做法，要想每一個步驟，都有不同後果。