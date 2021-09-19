菲律賓COVID-19完整接種率約15.5%，但針對企業主調查發現，66%企業主認為菲國疫苗施打進度緩慢。若想自行到診所施打疫苗，甚至有人喊價到2.5萬披索（約新台幣1.4萬元）。

Delta變異株肆虐下，菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，今天通報新增2萬3134例確診、255人不治，累計確診病例達234萬7550例、3萬6583人病逝。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）14日表示，菲律賓至今完整接種1707萬8676人，逾2200萬人至少接種一劑疫苗。

菲律賓人口約1億1000萬，完整接種率約15.53%。

不過，菲律賓PwC公司與菲律賓管理協會（MAP）今年7到8月調查發現，178位菲國企業執行長中，66%認為疫苗施打進度過於緩慢；76%執行長認為，疫苗施打進度緩慢將延緩菲國經濟復甦。

疫情嚴峻下，旅菲台灣人也積極尋找各種方式接種疫苗。菲律賓台商總會青商會副活動長林南宏說，與菲律賓人相較，外籍人士在菲國接種疫苗還是比較麻煩。

他指出，外國人要在菲國接種疫苗主要有幾種方式：一是上各地市政府網站登記，另可透過中國政府為海外中國公民接種疫苗的「春苗行動」，或私人企業透過管道自行安排員工接種疫苗。

林南宏說，有些診所也會提供疫苗施打服務，但價格不一，「目前打得到的，免費的不算，最便宜就是5000披索，最貴的聽到2萬5（披索）」。

疫情爆發以來，菲律賓台灣同鄉會會長蘇國芳持續透過各種管道協助旅菲台灣人施打疫苗。他16日也與蘇比克灣自由港特區開發暨管理公司（SBDMC）協商租借當地體育館，並爭取到250劑疫苗給菲律賓松玥建設、大田鞋業、東隆五金等台資企業員工施打。

蘇國芳告訴中央社記者，對企業來說，菲律賓疫苗供應「目前還是缺的，還是缺很多的」。

他表示，雖然台商多半已接種疫苗，但許多員工仍在等待接種，染疫風險還是很高，「只要有人確診，他們就要休兩個禮拜，有接觸的人全部都要抓出來休兩個禮拜，又要做消毒，所以對這些企業真的是滿頭痛的」。

另外，蘇國芳舉例，有些台資企業員工達2000多人，如果一個月為員工檢驗一次是否染疫，每人每次大約要4000披索，2000多人檢驗一次就要1000萬披索，一般企業也無法做到定期為員工篩檢。

蘇國芳說，疫情確實為企業帶來不小的營運壓力，希望大家同心協力下，能夠幫助更多台資企業員工盡快接種疫苗。（編輯：陳正健）1100918