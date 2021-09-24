雲林縣學生最多的斗六國中今（24日）開打BNT疫苗。（周麗蘭攝）

斗六國中施打疫苗井然有序，學生們拿著黃卡逐一接種。（周麗蘭攝）

學生們接種完在觀察區休息，大多表示沒感覺。（周麗蘭攝）

雲林縣學生最多的斗六國中今（24日）開打BNT疫苗，由於施打人數達1700多人，校方安排每梯次2個班級等候，由2家診所施打。少數學生緊張暈針，休息半小時後都無大礙。35名學生因將參加比賽、周末表演，無法好好休息，臨時取消施打，日後再統一補打。

校長林俊賢表示，開學後就對陸續學生宣導施打BNT疫苗的好處與風險，昨天下午再三叮嚀要睡飽、吃早餐，今早也准許學生打掃時間可以邊吃早餐。

今天一早八點半開始施打，有學生太過緊張，還沒打就感到頭暈爆哭，安撫後沒事再打。

該校為避免等候區的學生緊張，觀察區與施打區用隔板圍起來，以班級為單位，在任課老師陪同下陸續進入施打，打完後集體休息。

該校護理師表示，有些學生原本就怕打針，她告訴學生可以流淚沒關係，不要大哭大鬧就好。

學生恩雅說，她昨晚有早點睡、喝很多水，今天早上吃很多，輪到她打的時候超緊張，不過打完都沒感覺，像打流感疫苗一樣。

校長林俊賢說，為避免有學生發生嚴重過敏副作用，觀察區外另設一個躺床區，不過大多數頭暈的學生坐著休息就沒事了。蔡姓醫師表示，有學生擔心打流感疫苗曾過敏，他告知BNT疫苗與流感疫苗成分不同，評估後建議施打。

該校有1700多名學生同意接種疫苗，只有1、2個學生家長再徵詢家醫科醫師意見決定緩打。該校有35名學生因參加網球賽、全縣國語文競賽決賽、舞蹈表演的也臨時未施打，校方造冊再補接種。