桃園棒球場燈光照明一度故障。（陳麒全攝）

桃園球場進行的樂天桃猿與富邦悍將3連戰最終戰，比賽進行到晚間6點07分、3局下2出局時球場燈關突然熄滅，比賽因照明設備故障暫停，比賽在6點25分恢復進行。

比賽進行到3局下，輪到猿隊進攻，2出局後郭永維獲得保送上壘，輪到廖健富打擊時，球場燈光突然熄滅，好在場邊女孩們持續熱力應援，沒讓現場球迷乾等，比賽約中斷10分鐘後球場燈光陸續恢復，於25分恢復比賽。