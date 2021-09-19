中職》打到一半桃園球場全黑 中斷18分鐘後恢復比賽 18:322021/09/19 中時 毛琬婷 、 陳麒全 、桃園 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園棒球場燈光照明一度故障。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園棒球場燈光照明一度故障。（陳麒全攝） 桃園球場進行的樂天桃猿與富邦悍將3連戰最終戰，比賽進行到晚間6點07分、3局下2出局時球場燈關突然熄滅，比賽因照明設備故障暫停，比賽在6點25分恢復進行。 比賽進行到3局下，輪到猿隊進攻，2出局後郭永維獲得保送上壘，輪到廖健富打擊時，球場燈光突然熄滅，好在場邊女孩們持續熱力應援，沒讓現場球迷乾等，比賽約中斷10分鐘後球場燈光陸續恢復，於25分恢復比賽。 中職》連4場挨轟 陳冠宇等首勝 中職》挨申皓瑋2分炮 陳冠宇連4場先發都挨轟 #中華職棒 #CPBL #桃園棒球場 #樂天桃猿 #富邦悍將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日職》滿球數下令禁揮棒 「鬼監督」故意讓中田翔吞K 17:102021/09/18 體育 全運會》僅花不到20分鐘 奧運銅牌林昀儒、鄭怡靜混雙摘金 14:402021/09/17 體育 史話》雄風飛彈的推手──台灣的飛彈腳步之3（朱偉岳） 07:002021/09/19 兩岸史話 中職》穿道服開球就為宣傳柔道 連珍羚談未來動向 18:122021/09/18 體育 KMT主席大擂台》文化大學教授鈕則勳：黨主席辯論不忍卒睹 22:542021/09/18 政治 中職》龍王太帥 王維中7.2局無失分摘勝 04:102021/09/18 運動天地 連珍羚穿柔道服開球 續拚世界盃 04:102021/09/19 運動天地 《時來運轉》主筆室－【德甲】多特「大」狼堡「小」 拜仁可「大」勝波鴻 07:272021/09/18 體育 桌球》林昀儒、鄭怡靜 全國運動會混雙快打摘金 04:102021/09/18 運動天地 中職》桃猿暫無新洋將來台打算 以現有4洋將去輪替 16:262021/09/18 體育 《時來運轉》從MLB季後賽賽制 看運彩投注眉角 07:002021/09/17 體育 體育熱門新聞 NBA》詹皇批太多人練用不到的技能 美媒附圖暗諷 - 體育 MLB》砸了大谷就想跑？白襪總教練、投手遭禁賽罰款 - 體育 韓職》韓媒 教練憂心棒球現況：養成體系比台灣還弱 - 體育 中職》打到一半桃園球場全黑 中斷18分鐘後恢復比賽 - 棒球 MLB》紅襪變「黃襪」 球迷抱怨新球衣好醜 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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