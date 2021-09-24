桃園領航猿專屬啦啦隊「Pilots Crew」全新籌組中，徵選活力自信與熱愛舞蹈、喜愛籃球的妳加入，與橙客一起為領航猿加油！

Pilots Crew取自機組員意涵，是領航猿航班的團隊成員，於第一線提供橙客服務與互動。領航猿總經理陳信安表示，「Pilots Crew團隊成軍後首要任務是親切服務每位橙客、用熱情拉近與球迷的距離，一同為每場賽事加油；除此之外，也將安排培訓課程，讓啦啦隊不只具備賽事應援能力，也能提供更多元的互動與表演內容，讓每位橙客的每次進場，都能有不一樣的觀賽體驗。」

首屆「Pilots Crew」全新籌組，延攬自信導師Anny安妮擔任總監，舞台表演經驗超過10年的她，很開心有機會參與，將運用過往經驗規劃整體風格及表演，打造女孩們的全方位表演舞台。Anny安妮也期盼除了賽事應援之外，能與團隊一起創造更多表演、發展的可能性！

本次徵選即日起開放報名，只要妳年滿18歲，活力、自信且熱愛舞蹈、喜愛籃球，歡迎妳的加入！徵選總共分為2階段，第一階段為網路報名，採書面與影片資料評選，到10月8日為止，將於10月13日前通知第一階段初試結果，第二階段面試將於10月15到17日擇一日進行，於10月18日通知入選者，詳細內容請見徵選辦法：https://bit.ly/3zycunh。