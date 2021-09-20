美國在台協會（AIT）「入境隨俗」，農曆七月時才PO出普渡大拜拜的照片，趁著中秋節，AIT處長孫曉雅除了祝大家中秋節快樂，也分享一系列AIT同仁吃月餅的照片。

孫曉雅今（20）日透過AIT臉書，祝台灣朋友中秋佳節假期愉快，她表示，美國與台灣共賞一輪美麗明月，對文化的熱愛也將雙邊人民緊緊連繫在一起，在AIT，絕對不會錯過任何參與台灣傳統文化的機會，中秋節更是一個特別的節日，台灣有各式各樣口味與形狀的月餅，有些還採用美國小麥與堅果等原料，令人驚艷。

中秋節AIT同仁吃月餅，體驗台灣傳統文化。（圖／摘自AIT臉書）

網友留言大讚，「一個比一個俏皮是怎樣」「超會擺拍，各個網美」「我發現孫處長很台耶，從AIT的中元普渡到中秋月餅，太讚啦」；另有人則說，「還以為會從美國搬來美國人家庭專用的庭院烤爐烤起肉來」。

事實上，AIT「入境隨俗」的舉動不只一樁，早在8月22日（農曆7月15日）中元普渡時，AIT備妥了一桌豐盛好料，遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟；而這也是AIT第四度舉辦中元普渡。照片PO出後網友驚呼「很專業耶」，尤其美金銀紙、特製啤酒更引發不少討論。

AIT先前普渡時使用美金銀紙、特製啤酒，引發熱議。（圖／摘自AIT臉書）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障。

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