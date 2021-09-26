電視劇《後宮甄嬛傳》是經典的宮鬥劇，不只捧紅「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣等人，劇中演員也因拍戲培養出好交情，其中，在戲裡和甄嬛上演姊妹反目的「安陵容」陶昕然，雙姝其實是好姊妹，尤其今（26日）是孫儷的39歲生日，陶昕然就曬出孫儷一系列美照，並暖心寫下：「親愛的儷，生日快樂」。

女星孫儷、陶昕然在《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛和安陵容，兩人原本情同姊妹，但安陵容最後在皇后多次挑撥、設計下，安陵容為自身利益背叛甄嬛，兩人在劇中上演姊妹相殺、明爭暗鬥，不過孫儷、陶昕然也因拍戲結緣，雙姝一拍即合、情誼深厚，而今天是孫儷迎接39歲生日，陶昕然稍早就在微博曬出孫儷一系列美照，並暖心寫下：「親愛的儷，生日快樂，我們的11年，感恩你出現在我的生命裡，祝你平安、健康、喜樂」。

陶昕然曬照為孫儷慶生。（圖／取材自陶昕然微博）

陶昕然曬照為孫儷慶生。（圖／取材自陶昕然微博）

照片中，有孫儷、陶昕然在《後宮甄嬛傳》的劇照，也有兩人私下的合照，只見孫儷和陶昕然頂著淡妝，開心對鏡頭露出微笑，兩人肩靠著肩、互相擠眉弄眼，互動看起來相當融洽，也吸引不少入戲網友留言討論：「哇，原來安陵容甄嬛現實裡也是好姐妹」、「陵容和嬛嬛這輩子要做真姊妹」、「祝福友誼長存」、「期待兩人再次合作呀」。

35歲陶昕然演活《後宮甄嬛傳》安陵容爆紅，不過她在事業巔峰之際和演員何建澤結婚，並把重心放在家庭上、專心照顧女兒，隨著陶昕然日前復出，她也遭指人氣不如《甄嬛》的孫儷、蔣欣，對此，陶昕然也認同，並大方說：「最大的原因無非就是我生了孩子，但是我從來不後悔」，陶昕然感性說，她很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親，陶昕然認為，人生只要成為自己就好，盯著別人太辛苦了，而且也沒必要。