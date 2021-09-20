西元1226年，成吉思汗攻打西夏；1227年夏天，一代天驕成吉思汗去世，享壽 66 歲。成吉思汗過世後的葬身之處，有不同說法。

首先，根據《蒙古秘史》則記載，蒙古皇族下葬後，先用幾百匹戰馬將墓上的地表踏平，再在上面種草植樹，而後派人長期守陵，直到地表不露任何痕跡方可離開，知情者則會遭到殺戮。

因此，金庸在《射鵰英雄傳》的「後記」寫道，載著大汗的金棺東歸，諸將嚴守秘密，路上遇到行人，一概滅口，免得消息洩漏。葬後不起陵墓，蒙古兵將千軍萬馬踏平土地，後來四周長起密林，至今還沒有發現真正的所在地。

不過，《元史本紀 第一太祖》紀載：秋七月壬午，不豫。己丑，崩於「薩里川」「哈老徒之行宮」。臨崩謂左右曰：「金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假道於宋，宋、金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必徵兵潼關。然以數萬之眾，千里赴援，人馬疲弊，雖至弗能戰，破之必矣。」言訖而崩，壽六十六，葬「起輦谷」。

換言之，崩於「薩里川」的「哈老徒之行宮」，葬於「起輦谷」。

「薩里川」在哪裡？《元史新編》則寫道：「六月，帝次清水縣西江……己丑，崩於六盤山之薩里川。」這就是說，成吉思汗病死於六盤山之薩里川。六盤山是連接河套平原和關中平原的重要山脈，橫跨寧夏中南部、甘肅東部、陝西西部。而「哈老徒之行宮」，有人指出即「海喇都之行宮」，位於今寧夏海原縣城西南五里處六盤山下的「天都寨行宮」。

至於「起輦谷」，蒙古帝國和元朝的歷代君主都葬於此，其位置至今仍未被確定。根據《蒙古秘史》的記載，不兒罕山旁有一座名為「古連勒古」的山，「起輦谷」就是「古連勒古」的漢語音譯。因此「起輦谷」可能位於蒙古國不兒罕山。

據說蒙古國肯特省有一處名為「大禁忌」的地區，面積240平方公里。根據蒙古人的傳說，進入此地的人會遭報應死亡，而此處正位於不兒罕山中。

不兒罕山。(取自網路)

BBC中文網曾經報導，成吉思汗被葬在肯特山 (Khentii Mountains) 一個名為「不兒罕」(Burkhan Khaldun) 的山峰上，距蒙古國烏蘭巴托東北部約160公里。但烏蘭巴托州立大學歷史學教授朝勒蒙 (Sodnom Tsolmon) 博士表示，「那是一座聖山，但這並不意味著成吉思汗就埋葬於此。」難解的是，蒙古的民族學者巴丹哈坦 (S Badamkhatan) 發現，歷史上有5座山都叫做「不兒罕山」。

內蒙鄂爾多斯伊金霍洛旗成吉思汗陵。 （李培睿攝）

位於內蒙鄂爾多斯伊金霍洛旗的成吉思汗陵。（李培睿攝）

至於中國大陸內蒙古自治區鄂爾多斯市的成吉思汗陵，史稱「八白室」（八座可以移動的蒙古包），有成吉思汗生平功業繪畫及其坐像、遺物，並陳列有元代文物。有說法認為，根據蒙古族人早先所信奉的薩滿教習俗，「祭奠靈魂，不祭奠屍骨」，亦即人在死前吐出最後一口氣時，靈魂將離開人體而依附到附近的駝毛上，而吸收成吉思汗最後一口氣的駝毛，幾百年來就收藏於鄂爾多斯成吉思汗陵的靈柩內。