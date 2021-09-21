蘋果iOS 15周二正式上線，吸引不少果粉更新享受新功能，知名手機評測網站iAppleBytes特別使用iOS 15的RC版本（最後候選版本）進行各型號耗電量測試，讓使用者在更新之前能有所參考，意外發現僅有iPhone 11與iPhone SE 2020的電池續航力變更好。

iAppleBytes使用iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone SE 2020等7款iPhone手機進行耗電量測試，表現最差的是iPhone 6s只獲得1600分，續航力為2小時40分，表現最佳的則是iPhone 11的3286分，續航力為5小時30分。

此外，當電池實測結果經過健康度的校正後，僅有iPhone 11 與iPhone SE 2020的續航力優於iOS 14.7，其餘包括iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8及iPhone XR在iOS 15的續航力都不如iOS 14.7。

對於各型號手機的實測結果，iAppleBytes強調，基本上正式版本與RC版本的差異不到，雖然這次主要是透過RC版本進行測試，如果未來兩版本出現明顯差別，會再透過正式版本實測。

iAppleBytes針對iOS 15進行電力測試數據：

●iPhone SE：1700，2 小時 50 分

●iPhone 6s：1600，2 小時 40 分

●iPhone 7：1993，3 小時 20 分

●iPhone 8：1871，3 小時 09 分

●iPhone XR：3122，5 小時 14 分

●iPhone 11：3286，5 小時 30 分

●iPhone SE 2015：2015，3 小時 22 分