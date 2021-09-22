澳洲墨爾本附近爆規模5.6地震 深度僅10公里 08:272021/09/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 規模5.6的強震侵襲澳洲維多利亞，從墨爾本到新南威爾斯州的瓦加瓦加（Wagga Wagga）全境有感，圖為墨爾本的空拍照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）指出，規模5.6地震今天侵襲澳洲墨爾本（Melbourne）附近地區。 路透社報導，德國地球科學研究中心表示，這次地震震央在澳洲東南海岸附近，深度10公里。 智利外海規模6.4強震 附近城市建物搖晃激烈 歐美逼宮大陸 台灣受害 #墨爾本 #規模5 #侵襲 #德國 #科學研究中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年全球創新指數報告發布 陸排名連續9年上升 15:092021/09/21 兩岸 印度股市規模 估三年內超英 04:102021/09/22 全球財經 U23熱身賽 中華隊遭墨完封 04:102021/09/22 運動天地 台加入WTO將滿20年 對陸依存度暴增 04:102021/09/22 財經焦點 拒絕強制接種疫苗 墨爾本勞工發動暴力示威 21:352021/09/21 國際 恒大危機燒全球股市 日股暴跌600點 養老基金也踩雷 16:042021/09/21 財經 921大地震22周年 鍾佳濱：規畫建立巨災型保險制度 10:192021/09/21 政治 國家級高齡福祉研究中心 將與臺大虎尾醫院同步動工 17:022021/09/21 寶島 迎著海風出發 雲嘉南濱海小鎮單車深度慢遊開放報名 10:512021/09/21 生活 大陸法治日報：平台開放是大勢所趨 反壟斷並非反龍頭企業 12:172021/09/21 兩岸 美澳核潛艦協議 法智庫：嚇跑對印太最積極的歐洲國家 03:272021/09/21 國際 國際熱門新聞 每天一萬步好健康？ 研究認證更有效且降低死亡率最高7成的走法 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 美國真的回來了？被華府接二連三當「路人甲」 歐盟太怒繼續罵 - 國際 11月入境美國得完整接種疫苗 帶孩子出國怎辦？ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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