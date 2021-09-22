德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）指出，規模5.6地震今天侵襲澳洲墨爾本（Melbourne）附近地區。

路透社報導，德國地球科學研究中心表示，這次地震震央在澳洲東南海岸附近，深度10公里。

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