威剛(3260)正式發表DDR5工業級記憶體，以更優異的效能和技術，強力推動5G、邊緣運算、AI人工智慧、HPC高效能運算、自動駕駛、智慧醫療等應用的發展。

根據研究機構Yole Developments指出，預計到2023年，DDR5記憶體的出貨量將超過DDR4，到2026年DDR5記憶體的銷量佔比將達到90%；這也說明了DDR5與未來工業應用的密不可分。為加速相關應用的落地，威剛DDR5工業級記憶體已通過嚴格的相容性與驗證測試，為客戶未來的升級預作好準備。

目前威剛DDR5工業級記憶體已送樣，將率先導入伺服器與工業電腦等應用，並於第四季正式量產。除了現有規格之外，威剛也持續開發更多如R-DIMM、ECC、VLP DIMM、寬溫等規格，為DDR5系列記憶體構建完整布局，滿足工業應用的多元需求。

威剛首波推出的DDR5工業級記憶體包含了U-DIMM與SO-DIMM等主流規格，用於一般工業電腦、嵌入式裝置、無風扇系統、伺服器與資料中心。與DDR4相比，DDR5的頻寬是DDR4的兩倍，不僅速度高達4800MHz，還具備了1.1V超低電壓的優點，更加節能省電。此外，威剛DDR5工業級記憶體配有「電源管理IC (PMIC)」，將電源管理功能從主機板移至記憶體上，可更有效率地讓電壓維持穩定的狀態、提高記憶體的可靠度和性能，滿足企業級伺服器大量資料分析、深度學習與高效能運算等需求。