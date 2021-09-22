國際廢鋼漲 豐興調漲廢鋼和鋼筋每公噸漲300元 10:552021/09/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近一周來，伴隨國際廢鋼原料行情上漲，豐興（2015）22日宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，只有型鋼維持平盤。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為12200元，鋼筋每公噸牌價為23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 《鋼鐵股》豐興廢鋼連3周上揚 鋼筋連2漲 小英非洲計畫 國策顧問：沒成果 #豐興 #豐興調漲 #廢鋼和鋼筋 #型鋼 #國際廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年草坡曬被藝術節 將如期舉行 16:212021/09/20 寶島 歐盟對大陸啟動反傾銷調查 螺絲廠將迎轉單 營運High 04:102021/09/20 財經要聞 大陸掀拉貨潮 中鋼中鴻樂透 04:102021/09/20 財經要聞 韓星代言費排行榜出爐 冠軍「年賺15億」全智賢也輸他 22:002021/09/20 娛樂 台驊打世界盃 組物流產業基金 04:102021/09/22 財經要聞 桃園生質能中心延宕 垃圾處理量難提升 04:102021/09/20 地方新聞 i13預購熱 蘋果鏈喊衝 04:102021/09/20 財經要聞 報關業者若打罵海關 最重擬廢照 04:102021/09/19 財經焦點 高端能否獲美認證 蘇益仁：拿數據說服 04:102021/09/22 焦點要聞 北約、上合組織 地緣爭霸 04:102021/09/20 時論廣場 全家再推鼎泰豐「私房豐味」 開工咖啡可抽任2杯0元 21:072021/09/21 生活 財經熱門新聞 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 數位五倍券塞爆官網 銀行專區也全掛了 網怒吼：每次都整死人 - 財經 台積電一口氣開除7員工 公司證實了：嚴重違反工作規範 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 恒大風暴滾雪球 國際股市 撥亂反正 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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