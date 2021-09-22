近一周來，伴隨國際廢鋼原料行情上漲，豐興（2015）22日宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，只有型鋼維持平盤。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為12200元，鋼筋每公噸牌價為23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。