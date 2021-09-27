今年3月中民眾檢舉彰化縣鹿港鎮有農地遭不法集團以堆肥名義，堆置有大量夾雜合板、廢塑膠等廢棄物之廢木屑，彰化地檢署獲報後即成立專案小組積極偵辦，調查過程中發現彰化縣轄內陸續出現多處不同園藝公司以堆肥名義設置之廢木屑堆置場所，檢察署聲押3名主嫌獲准，當日並扣押曳引車22台、拖車20台、大貨車4台、挖土機及各式機具23台。

環保署表示，今年8月3日環保署偕同彰化地檢署指揮法務部調查局中部地區機動工作站、保七總隊第三大隊、彰化縣警察局鹿港分局、芳苑分局，並會同桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣(市)等縣市環保局，共計出動270人，查獲有3家廢木材再利用機構，假再利用之名，將大量不符合規格與用途之產品，以付費方式委由不法人士堆(棄)置，以人頭成立園藝公司，並藉堆肥名義大量租用農地堆置後，棄之不理，行非法處理之實。

環保署說，經調查是由上游廢木材再利用機構大量收受廢木材稍加破碎後偽稱產品，以每車7500元代價委由不法人士尋找農地堆棄置，堆棄置物中夾雜有大量油漆合板、廢塑膠、廢隔熱棉等廢棄物，且園藝公司亦未取得合法肥料登記文件，待承租農地堆滿後即棄之不理，所堆置之廢木材混合物，因易燃加上天氣炎熱乾燥，恐造成火災對公共安全及空氣品質形成嚴重威脅。本次檢警環行動扣押多部大型車輛，後續將要求再利用機構及行為人將堆置物妥善清除處理。

環保署指出，相關人員涉犯「廢棄物清理法」第46條、第47條及第48條行政刑罰規定，由彰化地檢署聲押3名主嫌獲准，當日並扣押曳引車22台、拖車20台、大貨車4台、挖土機及各式機具23台。