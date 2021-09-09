環保局稽查員6日在汐止大同路1段附近巡查時，發現一空地遭棄置的大量剩餘土石方，經汐止警方調閱監視器畫面追查，發現棄土來源為1公里外營建工地，該工地未依規定處理剩餘土石方，已報請工務局依建築法規定查處，將予以停工處分；砂石車陳姓司機違規載運剩餘土石方並規避稽查，將依法開罰18萬元罰鍰。

環保局表示，地點附近巷弄部分土地為國防部國有地，去年才發生盜租軍用土地的弊案，被列為重點巡查地點。

稽查員6日下午巡查時，發現巷弄內有2輛10輪砂石車空車駛離，但該區並沒有砂石棧場及土石方資源堆置處理場，十分可疑，隨後稽查員便在附近仔細巡視，果然發現不遠處的土地內遭堆置剩餘土石方，且有1部怪手正在整理土石。

稽查員不動聲色地於一旁埋伏近40分鐘後，果然等到其中1輛滿載剩餘土石方的砂石車返回進入該地，立刻上前盤查駕駛釐清土石來源，陳姓駕駛情急之下隨手提供1張泰山區園藝公司的花土購買證明，但車程時間與購買時間明顯不符，要求他再說明來源及行駛路線，陳姓駕駛藉口要帶稽查員前往來源地點，隨即卻將車輛開走逃逸，另一旁作業的怪手司機見狀也馬上逃離現場。

不久後有名自稱土地承租人的周姓男子到場向稽查員表示，棄置的土方是他要送去鄉下種菜使用，警環透過監視器畫面，發現土石方真正來源為1公里外的某營建工地，立即報請工務局予以停工處分。

環保局7日再到現場查核，發現有明顯揚塵逸散、圍籬不完整、車行路徑級配料厚度不足、無洗車台及物料堆置區無帆布等措施等，將依法告發營建工地承包商、業主及周姓空地承租人。