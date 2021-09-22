據知情消息來源表示，美國計劃再捐出5億劑輝瑞/BNT研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給世界各國，這將使美國捐贈疫苗數量超過10億劑。

美國總統拜登明天將主持一場COVID-19線上高峰會，屆時可望做出再捐贈疫苗的新承諾。

拜登今天稍早告訴聯合國大會（United Nations General Assembly），美國已提撥超過150億美元投入全球抗疫行動，藉此向其他國家資助逾1.6億劑疫苗。

美國迄今已購買5億劑輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗，並藉COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈給他國。

拜登表示，這些疫苗已經運送到全球100個國家，同時透露他將在明天登場、由美國主持的全球COVID-19高峰會上承諾提供更多幫助。

根據路透社檢視過的文件草稿，美國正力促全球領導人支持終結疫情的目標，包括確保全球在2022年秋季前有70%人口已接種疫苗。

中國國家主席習近平今天也在聯合國大會發表演說，重申中國預計在年底前捐出20億劑COVID-19疫苗給全球各國。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）則批評說，許多開發中國家民眾都還未接種疫苗，富裕國家卻已開始計劃向民眾提供追加劑。

杜特蒂在聯合國大會演說時表示：「窮國對疫苗望眼欲穿，富國卻在囤積救命用的疫苗。」

杜特蒂說：「這令人震驚、難以置信。」他也強調，除非病毒在所有地方都被根除，否則疫情不會終止。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1100922